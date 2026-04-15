Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?

Une liste de courses. Le 28 avril prochain au Parc des Princes et le 6 mai à l’extérieur, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich ou le Real Madrid en demi-finales de Ligue des champions. L’adversaire du club de la capitale sera connu ce soir en fonction du résultat du quart de finale entre deux institutions habituées aux joutes européennes. Plusieurs joueurs de ces deux équipes sont sous le coup d’une suspension et pourraient d’ailleurs être absents au match aller contre le PSG.

Neuer, Mbappé et Vinícius notamment concernés

Chez les Bavarois, favoris depuis leur victoire 2-1 à l’aller, c’est le cas du maladroit Dayot Upamecano, du coupeur de jambe Jonathan Tah, du cyborg Manuel Neuer et de l’aspirateur Konrad Laimer.

Chez les Madrilènes, le défenseur d’un soir Kylian Mbappé, le danseur Vinícius, le revenant Jude Bellingham, l’étourdi Álvaro Carreras et la tige Dean Huijsen sont aussi concernés par une suspension s’ils récoltent un carton jaune à l’Allianz Arena ce mercredi soir. Face à Liverpool, aucun Parisien sous le coup d’une suspension n’a écopé d’un avertissement. L’effectif de Luis Enrique sera donc au complet pour cette demi-finale aller.

Kylian Mbappé absent au Parc pour suspension, ça serait bien marrant.

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