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Un grand retour pour le Real face au Bayern

JF
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Un grand retour pour le Real face au Bayern

Le retour qu’il fallait pour contenir Michael Olise ? Blessé lors du match aller des huitièmes de finale face à Manchester City, Ferland Mendy retrouve le onze de départ du Real pour le quart retour face au Bayern. L’international français, qui a disputé 12 minutes face à Gérone en Liga le week-end dernier, aura fort à faire dès ses premiers pas sur le pré, puisqu’il sera opposé à son compatriote Olise, virevoltant dans le couloir droit bavarois.

La présence de l’ancien latéral lyonnais n’est pas le seul retour majeur pour démarrer côté Real, puisque Jude Bellingham retrouve lui aussi une place de titulaire, tout comme Brahim Diaz, alors qu’Aurélien Tchouameni est suspendu. Dean Huijsen, en difficulté à Madrid, prend lui aussi place sur le banc, remplacé par Militão. Devant, on comptera évidemment sur le duo Mbappé-Vinicius pour faire la différence. À noter, une grande première en C1 pour la Casa Blanca, aucun titulaire n’est sélectionnable avec l’Espagne.

Du côté du Bayern, on ne change pas une équipe qui gagne. Les 11 titulaires du match aller sont reconduits par Vincent Kompany. Ce qui veut dire qu’on aura droit au tourbillonnant quatuor Diaz-Gnabry-Olise-Kane.

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JF

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