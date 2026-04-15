Un grand retour pour le Real face au Bayern

Le retour qu’il fallait pour contenir Michael Olise ? Blessé lors du match aller des huitièmes de finale face à Manchester City, Ferland Mendy retrouve le onze de départ du Real pour le quart retour face au Bayern. L’international français, qui a disputé 12 minutes face à Gérone en Liga le week-end dernier, aura fort à faire dès ses premiers pas sur le pré, puisqu’il sera opposé à son compatriote Olise, virevoltant dans le couloir droit bavarois.

La présence de l’ancien latéral lyonnais n’est pas le seul retour majeur pour démarrer côté Real, puisque Jude Bellingham retrouve lui aussi une place de titulaire, tout comme Brahim Diaz, alors qu’Aurélien Tchouameni est suspendu. Dean Huijsen, en difficulté à Madrid, prend lui aussi place sur le banc, remplacé par Militão. Devant, on comptera évidemment sur le duo Mbappé-Vinicius pour faire la différence. À noter, une grande première en C1 pour la Casa Blanca, aucun titulaire n’est sélectionnable avec l’Espagne.

𝗠𝗜𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦𝗘𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧-𝗫𝗜 🆚 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⭐️ pic.twitter.com/F2GVf30mYZ — FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2026

Du côté du Bayern, on ne change pas une équipe qui gagne. Les 11 titulaires du match aller sont reconduits par Vincent Kompany. Ce qui veut dire qu’on aura droit au tourbillonnant quatuor Diaz-Gnabry-Olise-Kane.

Tremblez Madrilènes !

Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?