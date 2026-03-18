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La première liste de Sabri Lamouchi avec la Tunisie

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La première liste de Sabri Lamouchi avec la Tunisie

La reconstruction commence. Sabri Lamouchi a repris les rênes de la Tunisie à la suite de l’élimination en huitièmes de finale de la CAN 2025. Le nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage a dévoilé une liste de 30 joueurs retenus pour la trêve internationale de mars, ce mercredi.

Pour ce rassemblement, l’ancien de l’OM a décidé de faire confiance à la jeunesse, en offrant une première convocation à Anisse Saidi (17 ans), Rayan Elloumi (18 ans) ou encore Lousy Ben Farhat (19 ans). Khalil Ayari (21 ans), joueur du Paris Saint-Germain, a également été retenu. Rani Khedira, qui a récemment opté pour la Tunisie, fait partie de la liste. À 32 ans, le milieu de l’Union Berlin découvrira le football de sélection.

Haïti et le Canada au programme

En vue de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), la sélection tunisienne a deux matchs amicaux pour se jauger durant cette fenêtre internationale. Elle défiera Haïti, emmené par Wilson Isidor le 28 mars, puis le Canada le 31 mars à Toronto.

Les joueurs de Sabri Lamouchi sont placés dans le groupe F du Mondial en compagnie des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du barrage européen B (Ukraine / Suède / Albanie / Pologne).

Un très joli programme.

CT

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