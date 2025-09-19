Anthony Gordon juge Barcelone supérieur aux équipes de Premier League

Gordon cuisine la Premier League.

Défait 2-1 ce jeudi soir par le FC Barcelone, Newcastle entame sa campagne de Ligue des champions avec zéro point dans la musette. Après un début de match convaincant, l’intensité des Magpies s’est effritée au fil des minutes. La faute à la conservation de balle tyrannique du Barça, admiré par les yeux doux du buteur du soir pour Newcastle, Anthony Gordon.

« J’ai affronté Arsenal, Manchester City, Chelsea, mais je n’ai jamais vu ça »

À la fin du match, l’ancien d’Everton a salué le talent du collectif des Blaugrana. « Au milieu de terrain, ils étaient si fort. Je n’ai jamais joué contre une équipe qui conservait le ballon de cette manière. Aucune équipe ne pratique ce football en Angleterre, du moins pas à ce niveau. J’ai affronté Arsenal, Manchester City, Chelsea, mais je n’ai jamais vu ça », a-t-il déclaré au micro de Bein Sports en zone mixte.

🗣️ "The way they keep the ball was a learning experience. They were the best I've played against in that sense of the game. On his day he's [Marcus Rashford] one of the best in the world." 🌍 Anthony Gordon's full-time thoughts with @AndyKerrtv. #beINUCL #NewcastleBarça #UCL pic.twitter.com/0KrvNqnGlY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 18, 2025

Tombé sous le charme du Barcelone de Hansi Flick, Gordon a aussi distillé des mots d’amour pour son compatriote et coéquipier en sélection Marcus Rashofrd, auteur d’un doublé pour son retour en Angleterre. « Quand il est en forme, c’est un des meilleurs joueurs du monde. Malgré des jours difficiles, il a continué à travailler pour revenir à ce niveau, donc je suis heureux pour lui. »

Un peu de compliments dans ce bas monde, ça ne fait pas de mal.

