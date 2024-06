Amoché au visage, Anthony Gordon a chuté à vélo en confondant ses freins

En voilà un qui fait bien de ne pas prendre le départ du Tour de France ce samedi.

Les journalistes anglais ont certainement dû se demander ce qui était arrivé à Anthony Gordon, vendredi, quand l’ailier anglais est arrivé en conférence de presse. Le joueur n’avait pas perdu son sourire, certes, mais il était marqué au menton, au nez, aux mains et au bras gauche notamment, avec des ecchymoses très visibles. Impossible de passer à côté, et l’attaquant de Newcastle a bien été obligé de raconter ce qui lui était arrivé. « C’était une belle journée, je descendais une colline à vélo, j’essayais de faire une petite vidéo pour ma famille, juste pour leur montrer ce que je faisais. Avant même de m’en rendre compte, j’ai fini la tête la première dans le sol. J’ai quelques bleus, mais ce n’est pas très douloureux », s’est-il marré.

How it started vs how it’s going… pic.twitter.com/1VefgLYCbt — AG (@anthonygordon) June 28, 2024

Plus de peur que de mal, donc, même si Gordon a tout de même fait un vol plané assez impressionnant de plusieurs mètres. « C’était un vélo électrique, donc plus rapide qu’un vélo normal et, en Angleterre, le frein avant se trouve du côté droit. Ici, j’ai essayé d’appuyer sur le frein gauche pour ralentir et, il n’a pas ralenti, il s’est complètement arrêté… et moi non. Je suis parti à trois mètres dans les airs, le menton en premier. J’aurais pu être grièvement blessé à la vitesse à laquelle je descendais la colline. J’aurais pu finir n’importe où. C’était sur un terrain de golf et j’ai réussi à atterrir sur le seul gravier qu’il y avait. J’étais entouré d’herbe et j’ai réussi à atterrir sur les graviers. Donc, j’ai vraiment de la chance », a-t-il expliqué.

Il pourra prendre des cours après l’Euro avec Louis van Gaal et Michal Sadílek.

