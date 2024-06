Le Tchèque Michal Sadílek forfait pour l’Euro... après une chute à vélo

Le trophée du forfait le plus bête est attribué à…

Imaginez que la FFF sorte un communiqué inattendu pour annoncer l’indisponibilité de Kylian Mbappé ou d’Antoine Griezmann pour l’Euro après une chute à vélo. C’est à peu près ce qu’est en train de vivre la Tchéquie, qui va devoir se passer de Michal Sadílek, son milieu de terrain, qui était capitaine pour le premier match de préparation de sa sélection face à Malte (2-1). « Les joueurs qui ont joué plus d’une mi-temps lors du match de préparation contre Malte vendredi ont eu un programme individuel samedi. Michal Sadílek est malheureusement tombé en faisant du vélo et a subi une lacération au niveau du tibia », a fait savoir Petr Šedivý, le porte-parole de la sélection. « C’est un gros revers pour nous, car Michal est l’un de nos joueurs expérimentés. Je lui souhaite, au nom de toute l’équipe, de se rétablir le plus rapidement possible. Nous déciderons dans un avenir proche si nous ferons appel à quelqu’un d’autre », a quant à lui affirmé Ivan Hašek, le sélectionneur.

Il est aussi forfait pour le Tour de France, au passage.

