Le jour où Faustino Asprilla a poutré le Barça avec Newcastle

À première vue, le FC Barcelone et Newcastle United ne boxent pas dans la même catégorie. 103 trophées nationaux et internationaux dont cinq Ligues des champions d’un côté, 19 de l’autre dont le dernier titre de champion d’Angleterre remonte à… 1927 ! Pourtant, le Barça et Newcastle sont bel et bien deux clubs historiques à l’échelle du Vieux Continent. Depuis la fin des années 1990, ces deux équipes sont même liées par un match entré dans la légende de la C1 grâce à un phénomène : Faustino Asprilla.

L’œuvre de La Pieuvre

Bien avant de se lancer dans le commerce de préservatifs aromatisés aux fruits, Asprilla était considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Amérique du Sud. Révélé au sein de l’Atlético Nacional Medellín, grassement financé par le narcotrafiquant Pablo Escobar, et titulaire avec la Colombie lors du Mondial 1994, El Tino, classé sixième joueur de l’année par la FIFA en 1993, faisait déjà l’étalage de sa sulfureuse réputation en Europe. À Parme, où Asprilla est encore accueilli en légende par les tifosis, le buteur associait ses excellentes performances sur le terrain à une vie totalement débridée sur le plan sexuel. En fin de compte, l’actrice de films pour adultes Petra Scharbach l’écarte trop régulièrement du football et précipite son départ de la Serie A vers Newcastle en février 1996.

Copains d’avant

Si Asprilla passe au total cinq saisons sur les bords de la Tyne, le 17 septembre 1997 est la date à inscrire en lettres d’or dans son chapitre outre-Manche. Vice-champion d’Angleterre, Newcastle United se présente à Saint James’ Park pour lancer sa campagne de C1 face au Barça, récent vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe. L’avant-centre anglais Alan Shearer blessé au genou pour la première partie de saison, Kenny Dalglish fait confiance au tandem Jon Dahl Tomasson-Faustino Asprilla pour animer l’attaque de la Toon Army. La saison précédente, l’épicurien surnommé The Octopus (La Pieuvre, en VF), en raison de son appétit gargantuesque et de sa qualité de conservation du ballon, avait déjà planté un doublé à domicile contre le FC Metz en C3. Néanmoins, cette soirée face au Barça de Rivaldo, Figo et Luis Enrique va l’embarquer dans une autre dimension.

Un triplé pour l’éternité

Avec l’emblématique Pierluigi Collina au sifflet, Asprilla commence son one man show avec une percée dans la défense centrale catalane, brutalement interrompue par la sortie manquée de Ruud Hesp. Auteur d’une faute dans sa surface, le portier néerlandais provoque un penalty après 20 minutes de jeu. « Quand j’ai compris qu’aucun de mes partenaires ne serait assez courageux pour dire “Je le tire !”, j’ai pris le ballon et j’y suis allé, raconte l’intéressé pour le site de l’UEFA. J’ai commencé à voir le gardien partir du bon côté, donc j’ai un peu plus fouetté le ballon pour le rapprocher du poteau. » Ainsi, l’attaquant se fait justice lui-même et ouvre le score (1-0, 22e). Pris dans la bouillante ambiance de Saint James’ Park, le Barça craque une deuxième fois sur une action dans le pur style britannique : un débordement supersonique de Keith Gillespie, puis un centre pour atteindre le crâne d’Asprilla, alors en pleine extension pour envoyer un boulet de canon sous la barre de Hesp (2-0, 31e). De taille plutôt moyenne (1,76 mètre), le numéro 11 des Magpies se sent pousser des ailes pour dominer le grand gabarit de Miguel Ángel Nadal (1,87 mètre) encore une fois, sur une nouvelle offrande de Gillespie depuis le flanc droit (3-0, 49e).

Who remembers this Faustino Asprilla hat-trick? pic.twitter.com/fGUJldLIAR — 90s Football (@90sfootball) February 5, 2023

« Je feinte Nadal pour aller au premier poteau, puis je ralentis ma course pour aller dans son dos, rembobine Asprilla. Quand je frappe la balle de la tête, je décide de la mettre exactement où je veux. » Avec trois buts de retard, le Barça de Louis van Gaal ne parviendra pas à se relever malgré des buts pour l’honneur signés Luis Enrique et Figo. 3-2 score final, Newcastle s’offre une victoire de prestige, et le Barça se dirige vers une piteuse élimination en phase de poules, où seul le Dynamo Kiev validera son ticket pour les quarts de finale. « C’est seulement après le match que je me suis rendu compte de ce que je venais de réaliser, assure Asprilla. Quand tu termines ta carrière sportive, ces souvenirs sont ceux qui reviennent en premier. » Et pour cause : ces trois buts d’Asprilla seront les seuls inscrits en Ligue des champions par le Colombien durant toute sa carrière. De quoi susciter un bref intérêt du Real Madrid avant que l’entraîneur merengue Fabio Capello refuse catégoriquement un échange avec Davor Šuker et fasse front devant l’évidence. Asprilla fait passer la fête avant tout, comme il l’expliquait en 2022 à la Gazzetta dello Sport. « Je suis Asprilla : beaucoup de sexe, pas de règles, la vie à l’état brut. » La synthèse d’une étoile filante que les puristes ne sont pas près d’oublier.

Le Barça sans Lamine Yamal pour se lancer en Ligue des champions