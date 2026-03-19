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Le Pau FC lance le The Voice du foot

TM
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Le Pau FC lance le The Voice du foot

Accrochez vos ceintures. Par le biais de son joueur et influenceur Valentin Liénard, qui évolue avec la réserve en National 3, le Pau FC a fait une annonce assez surprenante. Le club béarnais va lancer un concours qui permettra à un amateur parmi les 30 profils sélectionnés de signer un contrat professionnel. Un projet assez similaire à celui du YouTuber Vinsky, qui a récemment intégré un de ses abonnés à son club professionnel d’Escaldes.

Un moyen de contourner son interdiction de recrutement ?

Dans sa vidéo, Valentin Liénard explique le concept : « L’idée, c’est de donner l’opportunité à un joueur passé à travers les mailles du filet de devenir pro. […] En France, plus d’un million d’enfants jouent au football. Mais seulement 0,1 % d’entre eux deviendra footballeurs professionnels… Et si le problème n’était pas le talent ? Si le problème, c’était l’opportunité ? » Cette idée lumineuse intervient alors que le club, 11e de Ligue 2, a été interdit de recrutement pendant trois mercatos, soit jusqu’à l’été 2027, à la suite d’un litige concernant le recrutement de Mouhamed Diouf.

Qui ne tente rien n’a rien.

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TM

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