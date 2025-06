Une question de style.

Petit moment de flottement pour les Parisiens les plus connectés : sur l’appli Plans d’Apple, le célèbre boulevard Haussmann a brièvement changé d’identité pour devenir… « boulevard Ousmane ». Non, ce n’est pas une nouvelle lubie de l’Académie française ni une initiative de la mairie de Paris, mais bien une farce numérique orchestrée par des fans du PSG, encore aux anges après le triomphe en Ligue des champions début juin. Et comme tout bon gag sur Internet, il a pris des proportions inattendues.

💭 INSOLITE Le boulevard HAUSSMANN a également été rebaptisé « BOULEVARD OUSMANE » sur APPLE PLANS par des internautes 🗺️ Quelques semaines auparavant, des plaques de rue avaient déjà été affichées dans le boulevard en l’honneur du joueur parisien ❤️💙 pic.twitter.com/5N1dyAmoNW — Kultur (@Kulturlesite_) June 23, 2025

Après les stations, les applis

Après que la RATP a joué la carte du clin d’œil en rebaptisant temporairement certaines stations, « Europe » devenue « Champions d’Europe » ou encore Porte de Saint-Cloud transformée en « Ici c’est Paris », c’est désormais la carte Apple qui a été piratée. L’astuce ? Utiliser le système de suggestion collaborative proposé par Apple, où chacun peut soumettre des modifications. Il semblerait qu’un commando de supporters s’y soit attelé pour rendre hommage à leur nouveau héros, Ousmane Dembélé.

Sur Google Maps, pas de trace de cette opération : le boulevard garde son appellation d’origine, preuve que la blague est restée confinée à l’écosystème Apple. Une blague virale, certes, mais probablement éphémère : la firme californienne devrait rétablir l’ordre très bientôt.

Georges-Eugène Haussmann a déjà été en lice pour un Ballon d’or, lui ?

