Parti au Mexique, Ángel Correa aspire les âmes des gardiens

C’est quand déjà el dia de los muertos ?

Ángel Correa vient de débarquer au Mexique, chez les Tigres et il n’est clairement pas là pour rigoler. Los de son dernier match de Leagues Cup (qui oppose des clubs de MLS et de Liga MX), l’ancien Colchonero y a été de son doublé, permettant aux siens de s’imposer 4-1 contre le Dynamo de Houston. Un doublé c’est bien, mais avec la manière, c’est encore mieux. Et c’est vrai que l’on n’a pas encore les mots pour définir ce qu’a dû ressentir le portier Jonathan Bond sur l’un des buts de l’Argentin. Une chose est sûre : il n’a rien eu de James sur ce coup-là.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Samba do Brasil !

Lancé en profondeur, l’attaquant a emberlificoté le gardien anglais dans tous les sens. Un pied à gauche, un pied à droite disait Vald. Correa l’a reproduit, à la lettre. Résultat, un but sublime qui doit faire cauchemarder notre pauvre portier Jonathan, qui en a finalement pris quatre en tout dans la rencontre.

Et qui ne s’en est toujours pas relevé selon nos précieuses informations.

Florian Thauvin s’est « manqué de respect » en partant au Mexique