Vers un nouveau transfert record pour le foot féminin ?

Ressortez le Guinness Book.

En juillet dernier, la canadienne Olivia Smith signait à Arsenal en provenance de Liverpool pour un transfert estimé à 1,16 million d’euros : tout simplement un record dans l’histoire du football féminin. Mais le football est un sport qui va très vite. Un peu plus d’un mois plus tard, Lizbeth Ovalle est en passe de battre ce record en rejoignant le club américain d’Orlando Pride pour un transfert estimé à 1,28 million d’euros, selon ESPN.

Un but mémorable

À 25 ans, c’est la première fois que l’internationale mexicaine changerait de club. Elle quitterait donc les Tigres de Monterrey après huit saisons passées au Mexique et irait rejoindre les champions en titre de NWSL au milieu de leur saison. L’attaquante avait crevé l’écran en mars dernier lors de la rencontre face au Guadalajara avec un but qui devrait logiquement se trouver parmi les nommés au prix Puskás 2025. Un coup du scorpion d’anthologie qu’on prend toujours un malin plaisir à regarder.

QUÉ COSAAAA QUÉ GOLAZOOOO QUÉ FUTBOL 🎩 JACQUELINE OVALLE, en mayúsculas. 🎩#SomosDesafiantes⚡️ pic.twitter.com/IlCZU1cOtb — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 4, 2025

Une belle pioche pour le soccer.

