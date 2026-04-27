Rochdale-York, le foot à l'état pur

Au terme d'une fin de match complètement crazy , York a été promu en League Two à la dernière journée face à Rochdale, deuxième au coup d'envoi. La belle histoire du week-end qui illustre une nouvelle fois la passion folle du football dans les divisions inférieures anglaises.

Quoi qu’on pense de la Premier League et de ses centaines de millions dépensées sur le marché des transferts pour des joueurs qui en valent la moitié, le foot anglais reste un monde à part. Il continue de raconter de belles histoires, de créer des scénarios hitchokiens et surtout de ramener les foules au stade, de la première à la dernière division du royaume. Comme ce samedi où 10 249 spectateurs se sont entassés dans le Spotland Stadium de Rochdale pour assister à la dernière journée de National League contre York avec à la clé, un retour dans le foot professionnel en League Two, la quatrième division du football anglais.

Il n’y a pas que la Premier League au Royaume-Uni

La National League est un beau bordel : 24 clubs croisent le fer toute la saison pour espérer atteindre la League Two. Une seule équipe est promue directement tandis que celles classées de la deuxième à la septième place disputent des play-off au bout d’une saison interminable. Ce format complètement barjo offre des scénarios rocambolesques dont l’Angleterre se délecte.

Samedi sous le soleil de Rochdale, une bourgade pas très sexy située au nord de Manchester, York se déplaçait dans la peau du leader pour un match couperet. Au coup d’envoi, les lads du Yorkshire avaient 107 points tandis que Rochdale en détenait 105. Une victoire aurait permis à The Dale de filer en League Two. Mais alors que les types de Jimmy McNulty (rien à voir avec The Wire) menaient dans le temps additionnel grâce à une ouverture du score à la 90+5, un rocher a coupé leur route.

C’est scandaleux, dans ce championnat, que des équipes puissent dépasser les 100 points et ne pas accéder à la division supérieure. Stuart Maynard, le coach de York

Alors que les supporters de Rochdale avaient déjà envahi la pelouse et se préparaient à célébrer cette montée avec une bonne douzaine de pintes, l’attaquant de York Josh Stones, 22 ans, est allé offrir le but de l’égalisation, et de la libération à la 90+13, après un carambolage conforme aux stéréotypes du foot anglais des divisions inférieures. Ces championnats où malgré un niveau de jeu souvent vomitif et des déplacements dans des villes à gerber, la passion pour son équipe de cœur et ses joueurs reste intact.

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Les moments magiques du foot

Du père au fiston en passant par la tante et la grand-mère, les supporters amoureux de Rochdale, qui attendent désormais les play-off, n’abandonneront par leur équipe malgré ce traumatisme. Ils ont vécu un scénario cruel et se rappelleront toute leur vie de ce samedi 25 avril 2026. Même l’entraîneur de York Stuart Maynard, architecte de la montée de son équipe en League Two, a eu une pensée à leur égard : « J’espère que Rochdale montera en division supérieure. C’est scandaleux, dans ce championnat, que des équipes puissent dépasser les 100 points et ne pas accéder à la division supérieure. »

Dans ce tourbillon d’émotions, que dire à l’inverse des supporters de Maynard et sa bande, qui, au coup de sifflet final, ont envahi la pelouse avant de soulever le trophée de champion devant des tribunes vides. Un moment d’ivresse inoubliable à des années lumières des joies des (faux) supporters qui tournent leur dos à leur équipe locale pour soutenir Manchester City, United ou même Liverpool dès que ceux-là remportent des titres à coup de millions.

Outre se souvenir que, peu importe le niveau, le football peut réserver des moments magiques, ce genre de scénario rappelle qu’au piedballe, la fidélité est toujours récompensé à un moment ou un autre. Les supporters des Rouges attendaient ce retour en quatrième division depuis dix ans. Sur le papier, jouer l’année prochaine contre Fleetwood, Barnet et Oldham n’exciterait presque aucun supporter de foot. C’était sans compter sur les principaux concernés, crazy à l’idée de vivre ce foot certes moins prestigieux, moins chromé, mais au final tout aussi charmant et envoûtant. Voilà pourquoi le foot outre-Manche est différent. Et cette singularité vaut tout l’or du monde.

Le champion de D5 anglaise sacré dans le temps additionnel du dernier match de la saison