S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Allemagne

Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer

TM
4 Réactions
Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer

Toutes les bonnes choses ont une fin. Manuel Neuer est en train de vivre sa dernière Coupe du monde. Le gardien de l’Allemagne a déclaré en conférence d’avant-match ce jeudi qu’il allait prendre, à nouveau, sa retraite internationale à la fin du tournoi. 

« Ce sera mon dernier tournoi pour l’Allemagne, je ne prévois pas de participer à l’Euro dans deux ans, a lâché le portier du Bayern Munich. Je veux attendre avec impatience chaque match et ne pas penser à l’adieu ou au potentiel dernier match. »

Embed t.co

Une seconde Coupe du monde dans le viseur

Toujours lors du point presse, le champion du monde 2014 a expliqué les raisons qui l’ont poussé à revenir en équipe nationale à 40 ans pour ce Mondial 2026 : « J’ai absolument confiance en l’équipe, sinon je ne serais pas là ! Réussir cela une deuxième fois serait quelque chose de tout à fait particulier pour moi. Si je ne voyais pas cette chance, je ne serais pas assis ici aujourd’hui. »

Ce serait sympa comme cadeau d’adieu.

Un invité surprise au camp de base de l’Allemagne

TM

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série Society "Forbidden Stories"

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 21h
127
35
41
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
11
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.