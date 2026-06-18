Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer

Toutes les bonnes choses ont une fin. Manuel Neuer est en train de vivre sa dernière Coupe du monde. Le gardien de l’Allemagne a déclaré en conférence d’avant-match ce jeudi qu’il allait prendre, à nouveau, sa retraite internationale à la fin du tournoi.

« Ce sera mon dernier tournoi pour l’Allemagne, je ne prévois pas de participer à l’Euro dans deux ans, a lâché le portier du Bayern Munich. Je veux attendre avec impatience chaque match et ne pas penser à l’adieu ou au potentiel dernier match. »

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Une seconde Coupe du monde dans le viseur

Toujours lors du point presse, le champion du monde 2014 a expliqué les raisons qui l’ont poussé à revenir en équipe nationale à 40 ans pour ce Mondial 2026 : « J’ai absolument confiance en l’équipe, sinon je ne serais pas là ! Réussir cela une deuxième fois serait quelque chose de tout à fait particulier pour moi. Si je ne voyais pas cette chance, je ne serais pas assis ici aujourd’hui. »

Ce serait sympa comme cadeau d’adieu.

Un invité surprise au camp de base de l’Allemagne