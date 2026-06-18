Le PSG réunit 117 enfants autistes et neurotypiques pour un tournoi inédit

Le 17 juin 2026, le Campus Paris Saint-Germain de Poissy a accueilli le premier tournoi national du programme One Team. Une journée historique placée sous le signe de l’inclusion, réunissant 117 enfants âgés de 8 à 13 ans, autistes et neurotypiques, autour d’un même ballon.

Lancé en 2021 par PSG for Communities, le programme One Team repose sur une conviction simple mais puissante : le sport peut changer des vies. Chaque semaine, des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et des enfants neurotypiques s’entraînent ensemble, encadrés par des éducateurs spécialement formés.

Pour sa première édition nationale, le tournoi a réuni 14 équipes issues de cinq villes — Aubervilliers, Clamart, Ivry-sur-Seine, Poissy et Lille — ainsi que de jeunes licenciés U9 et U11 de l’Association Paris Saint-Germain. Au programme : poules, phase finale, podium et trophée.

Des règles adaptées pour une égale participation

Fidèle aux principes pédagogiques du programme, le tournoi a fait l’objet d’aménagements concrets pour garantir la pleine participation de chaque enfant :

➡️ Absence de gardien de but, pour libérer l’expression de tous sur le terrain ;

➡️ Majoration de points pour chaque but marqué par un enfant TSA ;

➡️ Ateliers pédagogiques et de motricité entre les temps de jeu ;

➡️ Zone calme équipée de jeux sensoriels, encadrée par des éducateurs spécialisés.

Au total, 20 encadrants formés étaient mobilisés tout au long de la journée pour accompagner les participants.

Un impact réel sur le développement des enfants

« Voir autant de sourires est une immense satisfaction. Les enfants gagnent en confiance, en autonomie et vont plus facilement vers les autres », souligne Sandrine De Moura, responsable One Team pour PSG for Communities.

Car derrière le terrain, les enjeux sont considérables. L’autisme concerne près d’une personne sur 100, et les enfants TSA restent encore trop éloignés de la pratique sportive. One Team entend changer cela, en faisant du football un levier de développement personnel, d’autonomie et de lien social.

La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe