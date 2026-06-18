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Elye Wahi finalement du voyage pour le Canada

TM
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Elye Wahi finalement du voyage pour le Canada

Retournement de situation. Initialement interdit d’entrer au Canada pour n’avoir pas eu les « autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire », Elye Wahi pourra finalement être à la disposition de son sélectionneur pour Allemagne – Côte d’Ivoire, ce samedi.

L’attaquant de l’OGC Nice a reçu l’Autorisation de voyage électronique (AVE). Conséquence, il a pu prendre le départ de Philadelphie (États-Unis) avec ses coéquipiers à 17 heures locales (23 heures en France).

La fédération ivoirienne était montée au créneau

Plus tôt dans la journée, la fédération ivoirienne avait publié un communiqué pour alerter sur la situation de son joueur, qui n’est pas le premier à s’être vu refuser l’entrée sur le territoire canadien, même si chaque cas est bien différent.

Un problème de moins.

TM

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