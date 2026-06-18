Malo Gusto se tient prêt

Le Commandant Gusto est prêt à mettre les voiles. Si les performances de Théo Hernandez et Jules Koundé lors du premier match face au Sénégal (3-1) laissent à désirer, ça joue des coudes derrière.

Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Malo Gusto est revenu sur sa concurrence avec le latéral du Barça : « Il y a de la concurrence partout. Je sais que c’est le jeu. Le coach fera ses choix. Je n’ai pas parlé avec lui, moi mon rôle est surtout d’être prêt. Je dois rester concerné. » Le joueur de Chelsea est ready, la balle est dans le camp de DD.

« Je veux jouer »

Durant ce Mondial américain, l’ex-Lyonnais ne souhaite tout de même pas faire une Adil Rami 2018. Interrogé sur la possibilité de ne pas jouer de la compétition, il répond : « Tout dépend des états d’esprit. Je ne parlerai pas pour tout le monde. Mais moi, je suis dans la liste, je veux jouer. »

Et si Koundé ne retrouve pas rapidement son meilleur niveau, il est fort possible que le joueur de 23 berges ait une carte à jouer dans cette Coupe du monde plus longue qu’à l’accoutumée.

Au pire, il restera toujours le match des coiffeurs.

On sait qui a marqué le but le plus lointain de cette première journée de Coupe du monde