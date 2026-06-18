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On sait qui a marqué le but le plus lointain de cette première journée de Coupe du monde

EM
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On sait qui a marqué le but le plus lointain de cette première journée de Coupe du monde

Qui d’autre ? Quand un record est à portée de main, Kylian Mbappé ne rate jamais l’occasion de se signaler. Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), le capitaine des Bleus a signé le tir le plus lointain de cette première journée de phase de groupes.

C’est ce que révèlent les données collectées par Adidas via son ballon connecté, le Trionda. Avec une frappe de 28 mètres, il devance l’Australien Conor Metcalfe face à la Turquie (23,4 m) et Yasin Ayari, le Suédois, face à la Tunisie (22,7 m).

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Troisième frappe la plus rapide de cette première semaine

Avec ce boulet de canon, Mbappé a également frôlé le podium des tirs les plus véloces. Flashé à 121,2 km/h, il se classe troisième derrière le penalty de Harry Kane face à la Croatie (121,6 km/h). La palme du boulet de canon de cette première semaine revient à Emam Ashour, buteur avec l’Égypte contre la Belgique grâce à une frappe à 123,4 km/h.

Le Kyk’s ne laisse aucune miette.

EM

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Messi
Mbappé
Fin Dans 22h
127
35
11
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