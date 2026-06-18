Une intelligence artificielle détermine le joueur le plus beau de la Coupe du monde

Et le trophée du plus beau joueur est décerné à… Parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie mais qu’il y a toujours besoin de faire des classements, une étude menée par DreamGF a analysé et noté les visages des joueurs qui disputent la Coupe du monde 2026.

Pour faire son classement, l’intelligence artificielle « Golden Face Ratio » a évalué la symétrie, l’équilibre et l’harmonie du visage des 150 joueurs les plus recherchés sur Google.

Pas de CR7 dans le top 25

Alors non, on vous arrête tout de suite : le leader de ce classement de beauté n’est pas Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise se classe 45e, pendant que Messi est 117e. Justement, c’est le grand ami de Messi qui mène la danse : Rodrigo De Paul, avec un Golden Ratio Score de 74,18 %. Derrière, on retrouve Kaï Havertz (74,10 %).

Malgré sa gueule d’ange, son sourire craquant et ses bouclettes, João Neves n’est « que » 12e (72,65 %). Plus surprenant encore, Bruno Fernandes est… 16e avec un score de 72,26 %, et le premier Français n’est autre que Rayan Cherki.

Le classement des 25 premiers :