Clément Turpin applique une nouvelle règle lors de la Coupe du monde des clubs

Lors de la rencontre opposant les Coréens d’Ulsan HD et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, Clément Turpin, arbitre de la rencontre, s’est illustré en appliquant une nouvelle règle lors de la Coupe du monde des clubs. À la 82e minute, alors que le Mamelodi Sundowns gagnait 1-0, l’arbitre français a sanctionné le portier Ronwen Williams pour avoir gardé le ballon dans les mains plus de huit secondes.

Une toute nouvelle règle de l’IFAB

« Lorsqu’un gardien de but conserve le ballon à la main plus de huit secondes, et après un décompte visuel de cinq secondes effectué par l’arbitre, un corner sera accordé à l’équipe adverse », avait publié l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, dans un communiqué. Résultat, corner donc pour les Coréens qui n’ont pas su saisir leur chance et se sont inclinés 1-0 pour leur entrée en lice.

¡LA REGLA DE LOS 8 SEGUNDOS SE APLICA POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDIAL DE CLUBES! ⏱️ El portero tardó en sacar y Turpin, siguiendo el reglamento, lo sancionó con córner en contra 👀@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/pH0ODfPP7m — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Cette règle a vu le jour lors de la 139e assemblée générale de l’IFAB qui se déroulait à Belfast en mars dernier. Officiellement, la règle devait être appliquée à partir du 1er juillet, mais pour qu’elle puisse être testée dès la Coupe du monde des clubs, elle a été avancée au 14 juin. Et forcément, c’est notre arbitre cocorico qui a été le premier à l’utiliser.

Turpin entre dans l’histoire, avec un grand H.

