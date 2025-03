L’IFAB valide une nouvelle règle pour empêcher les gains de temps des gardiens de but

Les tricheurs désormais (vraiment) punis.

L’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, s’est réunie ce samedi à Belfast pour redéfinir certains codes à respecter dans le rectangle vert. En tête d’affiche, la règle concernant le gain de temps des gardiens.

À l’heure actuelle si un portier garde le ballon dans ses bras plus de six secondes, son équipe est sanctionnée d’un coup franc indirect. Ça, c’est dans la théorie. Car dans la pratique, les seuls sifflets qui sont émis viennent des supporters et des joueurs adverses. Avec cet ajustement déjà évoqué en décembre dernier, l’organisme veut donc mettre de l’ordre et a décidé à l’unanimité que « lorsqu’un gardien de but conserve le ballon à la main plus de huit secondes, et après un décompte visuel de cinq secondes effectué par l’arbitre, un corner sera accordé à l’équipe adverse », peut-on lire dans le communiqué publié.

La Coupe du monde des clubs comme compétition cobaye

Cette énième nouvelle règle sera mise en vigueur lors de la Coupe du monde des clubs dont le coup d’envoi sera lancé le 14 juin prochain. Les gardiens n’ont pas été les seuls concernés par cette 139e assemblée générale annuelle de l’IFAB. La FIFA a confirmé son intention d’équiper les arbitres de caméras portatives lors de cette même Coupe du monde des clubs. L’argument avancé est notamment « l’impact positif observé sur le comportement des joueurs » à la suite de premiers tests effectués en Angleterre.

Cette dernière règle risque de déplaire à Tony Chapron…

