Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré

Oups, problème de timing. Ronald Koeman aurait préféré croiser le fer avec le Maroc ultérieurement, estimant que les seizièmes de finale, ce n’est pas assez bien pour un choc entre les Oranje et les Lions de l’Atlas : « C’est un match intéressant, c’est dommage qu’il ait déjà lieu, car nous sommes deux équipes qui devraient normalement aller plus loin dans le tournoi. Mais c’est ainsi. Ce sera un match très attractif. Nous allons jouer de manière offensive. »

Il faut le dire : le tacticien aux tempes orangées n’a pas vraiment tort. Ce mardi à Monterrey (à 3 heures du matin heure française), ce sont deux équipes figurant en haut du classement FIFA (le Maroc est 6e, les Pays-Bas sont 7es) aux styles de jeu tout aussi différents qu’alléchants qui s’affrontent.

Les petits plans de Koeman

Pour autant, le sexagénaire a claqué quelques compliments envers les copains d’Ismael Saibari avant de révéler une partie de sa stratégie pour les contrecarrer : « Le Maroc est une équipe offensive avec des joueurs individuellement bons. Mais comme toutes les équipes, il y a aussi des points vulnérables. Ils offrent des espaces. Si cela se produit lors de nos transitions, grâce à nos qualités, nous pourrons les punir sévèrement. »

Exit le seum, place au Sum’.

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