On connait l'arbitre de France-Suède

L’homme en noir sera un homme orange. Après un Australien, un Canadien et un Anglais, c’est désormais un Néerlandais qui arbitrera les Bleus face à la Suède. En effet, Danny Makkelie a été désigné par la FIFA pour diriger le seizième de finale des Tricolores, ce mardi à 23 h. Le Hollandais a déjà arbitré une fois les Bleus en match officiel, à l’occasion d’une rencontre de phase de groupes de Ligue des nations contre l’Ukraine. Les Bleus s’étaient imposés 2 à 0 grâce à des buts de Michael Olise et Kylian Mbappé. Bis repetita contre une équipe jaune et bleue ?

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Une réussite dans l’histoire pour les Bleus

Selon Chroniques bleues, c’est la 48e fois que les Bleus sont arbitrés par un sifflet néerlandais. Les Bleus restent notamment sur 10 victoires de rang dans ce cas de figure, toutes compétitions confondues. Au total, le bilan est de 24 succès, 9 nuls et 15 revers depuis 1907, avec une victoire, un nul et une défaite en Coupe du monde.

Et dire que Stéphanie Frappart a pris sa retraite.

De quoi faut-il se méfier chez les Suédois ?