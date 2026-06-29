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Kai Havertz se fiche de ce qui se dit au sujet de l’équipe nationale

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Kai Havertz se fiche de ce qui se dit au sujet de l’équipe nationale

Ce n’est qu’un Havertzissement. Avant d’affronter le Paraguay, la gâchette Kai Havertz a avoué que les propos des experts et de la presse au sujet de l’équipe nationale lui en touchaient une sans faire bouger l’autre. Habitué aux ragots, le bonhomme au dégradé parfait explique sans langue de bois : « Cela ne me pose pas de problème, je n’y prête pas beaucoup d’attention, nous avons beaucoup d’experts dans notre pays, je peux dire que nous ne nous soucions pas beaucoup de ce que disent les autres.  »

L’Allemagne de retour sur le devant de la scène ?

Depuis que la Nationalmannschaft a décroché le Graal en 2014, les copains de Manuel Neuer n’avaient plus atteint la phase finale. Il faut croire que se refaire une beauté n’est pas si simple. Pourtant, le buteur d’Arsenal semble confiant : « On a vu qu’on avait soif de victoire et ça va être un bon match. On verra bien. En général, j’aime ces grands rendez-vous et je me sens à l’aise dans ce contexte. J’espère continuer sur ma lancée. »

Le calme avant l’Havertz.

En direct : Allemagne-Paraguay (0-0)

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