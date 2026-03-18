- C1
- 8es
- Liverpool-Galatasaray
En direct : Liverpool-Galatasaray (0-0)
Par Baptiste Brenot
Bonsoir l'équipe, ça va ou quoi ? Alors, on s'offre une petite virée à Anfield ? Vous avez bien raison, parce qu'ici, au moins, il reste du suspense. Allez, début du spectacle dans une quinzaine de minutes !
Liverpool
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Galatasaray
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
AL Alisson JF Jeremie Frimpong IK Ibrahima Konaté VV Virgil van Dijk MK Milos Kerkez RG Ryan Gravenberch AM Alexis Mac Allister MS Mohamed Salah DS Dominik Szoboszlai FW Florian Wirtz HE Hugo Ekitiké
Par Baptiste Brenot