En direct : Liverpool-Galatasaray (0-0)

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Par Baptiste Brenot
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Bonsoir l'équipe, ça va ou quoi ? Alors, on s'offre une petite virée à Anfield ? Vous avez bien raison, parce qu'ici, au moins, il reste du suspense. Allez, début du spectacle dans une quinzaine de minutes !

Par Baptiste Brenot

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Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

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