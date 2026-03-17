Le Stade briochin relance la course au maintien en National

Stade briochin 2-0 Châteauroux

Buts : Janno (17e), Benkaid (90e) pour les Griffons

Expulsion : Piquionne (88e) côté Châteauroux.

Le match que vous n’avez pas vu. Alors que tous les regards sont tournés vers la Ligue des champions, le Stade briochin, lanterne rouge, recevait Châteauroux, première équipe non relégable. Ce sont les locaux qui se sont finalement imposés et relancent la course au maintien en National.

Alors que la Berrichonne s’est déplacée sur la pelouse du stade Fred-Aubert en n’ayant toujours pas remporté le moindre match en 2026, les protégés de Valentin Guichard n’ont pas réussi à inverser la tendance. Les Griffons ont été parfaitement lancés par Stan Janno, qui est venu offrir la victoire aux siens d’une superbe frappe du droit qui n’a laissé aucune chance à Moussa Ba (1-0, 17e).

Quel but de Stan Janno ! 1-0 pour le @StadeBriochin Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/ctq24x8Xsd — Championnat National (@NationalFFF) March 17, 2026

Si pratiquement l’ensemble du second acte n’a pas donné matière à s’enflammer, Loick Piquionne est parti à la douche avant ses coéquipiers pour un tacle dangereux (88e), avant que Hicham Benkaid ne vienne enfoncer le clou pour les Costarmoricains (2-0, 90e). Pas d’embellie dans le ciel castelroussin, tandis que le Stade briochin peut se remettre à rêver d’un maintien en revenant à trois points de son adversaire du soir.

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