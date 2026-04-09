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Sans jouer, un club de National perd un point

UL
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Sans jouer, un club de National perd un point

Le point qu’il manquera à la fin de la saison. À la veille d’un match crucial pour ne pas (re)chuter sportivement en National 2, la Berrichonne de Châteauroux a perdu un point au classement du National. La DNCG a en effet décidé du retrait d’un point au classement pour l’équipe nouvellement entraînée par Damien Ott. Le motif de cette sanction n’a pas été précisé par l’instance ou le club.

« C’est simplement un engagement que je n’ai pas pu tenir, a réagi auprès de La Nouvelle République Djamel Zemmar, président de la Berri. Nous ne ferons pas appel de cette décision. » Au classement, les coéquipiers de Corentin Jean sont 15èmes (sur 17) du National. Ils comptent désormais un seul point d’avance sur QRM, 16ème et premier relégable.

S’il y a maintien, ça sera par le chas(teauroux) de l’aiguille.

Sans victoire depuis novembre, un entraîneur prend la porte

UL

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