Sans jouer, un club de National perd un point

Le point qu’il manquera à la fin de la saison. À la veille d’un match crucial pour ne pas (re)chuter sportivement en National 2, la Berrichonne de Châteauroux a perdu un point au classement du National. La DNCG a en effet décidé du retrait d’un point au classement pour l’équipe nouvellement entraînée par Damien Ott. Le motif de cette sanction n’a pas été précisé par l’instance ou le club.

« C’est simplement un engagement que je n’ai pas pu tenir, a réagi auprès de La Nouvelle République Djamel Zemmar, président de la Berri. Nous ne ferons pas appel de cette décision. » Au classement, les coéquipiers de Corentin Jean sont 15èmes (sur 17) du National. Ils comptent désormais un seul point d’avance sur QRM, 16ème et premier relégable.

𝗗𝗡𝗖𝗚 : 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹.https://t.co/acZ2lTg5qr — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) April 9, 2026

S’il y a maintien, ça sera par le chas(teauroux) de l’aiguille.

Sans victoire depuis novembre, un entraîneur prend la porte