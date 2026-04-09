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Un entraîneur amateur placé en garde à vue

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Un entraîneur amateur placé en garde à vue

L’affaire terrorise le Calvados. Un ancien entraîneur de la section féminine de la Maladrerie à Caen a été placé en garde à vue pour viols et atteintes à la vie privée. L’homme de 29 ans se trouve actuellement au commissariat de Caen.

Licencié par son ancien club

Les faits remontent à la saison dernière et selon les informations de Ouest-France, plusieurs joueuses des équipes seniors et des moins de 16 ans avaient fait remonter à la direction du club des comportements suspects de la part de l’entraîneur, ce qui avait entraîné son licenciement.

Aujourd’hui, l’homme est accusé par les autorités d’avoir abusé de jeunes filles et d’avoir observé certaines d’entre elles alors qu’elles étaient nues dans les vestiaires. Plusieurs plaintes avaient été déposées et l’enquête avait débuté en juillet 2025, lui interdisant d’exercer durant six mois. Depuis le mois décembre, le coach a retrouvé un poste dans le Gard.

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