Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur

Parcoursup, en mieux. Qui rêve d’entraîner une sélection nationale ? C’est la drôle d’annonce que vient de poster la sélection d’Eswatini sur ses réseaux sociaux. La 165ème nation au classement FIFA, entre Cuba et les Bermudes, recherche un successeur à Sifiso Ntibane. Les objectifs fixés par l’annonce sont clairs : faire grimper le pays aux cent premières places du classement FIFA.

Candidadures jusqu’au 17 avril

L’heureux élu devra veiller à « l’encadrement, l’entraînement, la préparation et l’accompagnement scientifique des joueurs de l’équipe nationale masculine « A » selon les normes internationales les plus élevées en matière de football. » Une licence d’entraîneur est requise, ainsi que dix ans d’expérience de coaching. « Une qualification pour la phase finale de la CAN constituera un atout supplémentaire, » précise l’annonce. Les candidats ont jusqu’au 17 avril pour se manifester, et doivent transmettre leurs diplômes à la fédé eswatinienne ou à l’adresse suivante : [email protected].

Eswatini n’a jamais connu de qualification pour une grande compétition. Le pays à l’Est de l’Afrique du Sud vient d’échouer au premier tour des qualifications pour la CAN 2027, perdant ses deux matchs contre Érythrée. Affiliée à la FIFA depuis 1978, elle n’a remporté son premier match qu’en 1984.

The Eswatini Football Association is currently recruiting for a Senior Men's National Team Coach. For more details, click the following link:https://t.co/g34H5EnQNL pic.twitter.com/JKjmdiEsqv — EFA (@eswatinifa) April 9, 2026

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