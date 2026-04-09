Angers va disparaître !

Sans plan B. Alignée dans le Championnat de National 3 cette saison, l’équipe réserve d’Angers Sco vit ses dernières heures dans les championnats FFF. Selon les infos de Ouest-France, les dirigeants du SCO estiment qu’elle ne sert plus à grand chose : les meilleurs éléments du centre de formation, comme Sidiki Chérif ou Prosper Peter, passent directement en professionnels. En outre, ses matchs sont souvent programmés les samedis soirs, ce qui ne permet pas aux pros qui ne jouent pas beaucoup d’être alignés.

Le PSG a déjà pris cette décision

Paris, Monaco, Lens ou encore Nice ont déjà acté la fin de leur équipe réserve. Ces clubs sont inscrits au Challenge Espoirs, compétition réservée aux jeunes de moins de 23 ans. La formation angevine, 12ème (sur 14) de son groupe de N3, a de grandes chances d’être rétrogradée en Régional.

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