S’abonner au mag
  • France
  • Angers SCO

Angers va disparaître !

UL
3 Réactions
Angers va disparaître !

Sans plan B. Alignée dans le Championnat de National 3 cette saison, l’équipe réserve d’Angers Sco vit ses dernières heures dans les championnats FFF. Selon les infos de Ouest-France, les dirigeants du SCO estiment qu’elle ne sert plus à grand chose : les meilleurs éléments du centre de formation, comme Sidiki Chérif ou Prosper Peter, passent directement en professionnels. En outre, ses matchs sont souvent programmés les samedis soirs, ce qui ne permet pas aux pros qui ne jouent pas beaucoup d’être alignés.

Le PSG a déjà pris cette décision

Paris, Monaco, Lens ou encore Nice ont déjà acté la fin de leur équipe réserve. Ces clubs sont inscrits au Challenge Espoirs, compétition réservée aux jeunes de moins de 23 ans. La formation angevine, 12ème (sur 14) de son groupe de N3, a de grandes chances d’être rétrogradée en Régional.

La Baumette condamnée ?

Tolisso et l’OL ne vont « pas abandonner »

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.