Álvaro Arbeloa a toujours foi en Eduardo Camavinga

Le sauveteur. Alors que le Real Madrid se prépare à recevoir Gérone en Liga, Álvaro Arbeloa a tenu à afficher son soutien à Eduardo Camavinga. En difficulté depuis un petit moment, l’international français, sujet à des pépins physiques réguliers, connaît un exercice 2025-2026 compliqué. L’ancien Rennais se contentait notamment d’entrées en jeu sous Xabi Alonso.

« Camavinga a beaucoup joué sous mes ordres, commente le tacticien espagnol. Plus qu’en début de saison. Il a été titulaire et le sera encore demain. Je le considère comme un joueur important pour moi et pour le club. Il a démontré à maintes reprises son potentiel et bénéficie de la confiance de tous au club et, bien sûr, de l’entraîneur. »

En quête de confiance

Malgré la défaite face au Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions et les prestations en demi-teinte avec les Merengues, l’ex-arrière droit apprécie beaucoup Cama. L’international français devra certainement compenser au match retour l’absence d’Aurélien Tchouaméni, suspendu.

Pas un problème pour Arbeloa, qui kiffe la capacité du bonhomme à se remettre en question ainsi qu’à afficher sa volonté de progresser : « C’est bien qu’il ressente cela. Il a un physique exceptionnel et je suis satisfait de sa performance. Il sera important non seulement maintenant, mais il le restera à l’avenir. Chaque entraîneur lui demande des choses différentes. Il a de grandes qualités. Je veux qu’il progresse, qu’il comprenne ce que nous attendons de lui sur le terrain. Il restera important à l’avenir. »

Entre galériens, on se comprend.

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