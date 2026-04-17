L'OL devra faire sans ses supporters à Paris

Il est interdit d’interdire. Le ministère de l’Intérieur a décidé de priver les supporters lyonnais de déplacement à Paris ce dimanche, dans le cadre du choc de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL. Un arrêté publié au Journal officiel et justifié par le risque de troubles à l’ordre public que représenterait la rencontre, selon les autorités. Sera donc concernée « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel ».

Plusieurs épisodes de violence

Un arrêté dans lequel le ministère rappelle plusieurs épisodes de violence ayant concerné les supporters rhodaniens ces derniers mois, notamment lors de la réception du Celta Vigo en Ligue Europa. En marge de la finale de Coupe de France entre Lyonnais et Parisiens disputée à Lille, des affrontements entre fans des deux camps sur une aire d’autoroute avaient fait une vingtaine de blessés.

La fête sera donc encore gâchée.

Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l’arbitrage