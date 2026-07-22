L’extrême droite espagnole récupère Ferran Torres

Peut-on passer de héros à zéro en moins d’une semaine ? Buteur en finale de la Coupe du monde 2026 et sauveur de l’Espagne, Ferran Torres est devenu le nouveau chouchou du pays. L’ailier du FC Barcelone s’est toutefois peut-être déjà grillé auprès de l’opinion publique en arborant, sur le bus à impériale de la Roja pendant les célébrations du titre, une casquette sur laquelle on pouvait lire : « Make Spain Great Again » (« Rendre sa grandeur à l’Espagne », en VF).

La Maison-Blanche et Vox en ont profité

Hommage au célèbre slogan de Donald Trump ou moquerie du président américain, qui avait tenté de s’incruster sur la photo des Espagnols au moment de la remise du trophée ? La Maison-Blanche a rapidement fait son choix en se félicitant, sur X, d’une telle publicité : « Tout le monde veut faire partie du mouvement. »

Le parti d’extrême droite Vox s’est également empressé de récupérer politiquement l’image du joueur. « La jalousie a toujours été le carburant des médiocres. Pendant que certains se consacrent à critiquer, Ferran Torres répond là où ça compte : sur le terrain », a notamment écrit la députée Carina Mejias. Santiago Abascal, leader du parti, a lui-même popularisé le slogan en Espagne ces dernières années.

Selon L’Équipe, Ferran Torres, fervent catholique et proche du troublant Marcos Llorente, ne fait pas parler de lui politiquement pour la première fois. En effet, il avait critiqué le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez après les inondations d’octobre 2024 ayant causé la mort de 237 personnes dans la province de Valence.

Et, en plus, il a provoqué un tremblement de terre.

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