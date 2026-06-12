Les 10 Américains à suivre pendant la Coupe du monde

Avec le Mondial à la maison et alors que la Team USA lance sa compétition cette nuit (3h contre le Paraguay), les Américains seront forcément scrutés. Sauf que les ouailles de Mauricio Pochettino n’ont pas le monopole de l’américanité... Petit tour de table.

Obed Vargas

Naître en Alaska et terminer joueur de football pour la sélection mexicaine. Tel est l’étonnant destin d’Obed Vargas. Passé par les catégories de jeunes de la team USA, le gamin d’Anchorage fait ses gammes à Seattle, avec qui il devient le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la MLS, à 15 ans et 351 jours. De quoi taper dans l’œil de l’Atlético de Madrid qui débourse trois millions d’euros pour l’attirer cet hiver et lui offre même huit titularisations en championnat.

Zion Suzuki

Le Japon tient peut-être enfin sa muraille. Zion Suzuki n’a de gros moteur que dans son nom, puisqu’il est gardien de but. Né dans le New Jersey d’un père ghanéen et d’une mère japonaise (le début d’un groupe de Coupe du monde comme on les aime), le portier grandit au pays au pays de Keisuke Honda et fait ses armes aux Urawa Red Diamonds. Suzuki fait le bonheur de Parme depuis deux ans, où il a explosé aux yeux du grand public. Le bonheur aussi de sa sélection puisqu’il n’a encaissé aucun but lors des trois derniers matchs, face à l’Écosse, l’Angleterre et l’Islande. Pas mal.

Nathaniel Brown

Rapide, bon techniquement, solide défensivement : Nathaniel Brown est un homme à marier. Le joueur de Francfort a dit oui à la Mannschaft, malgré les sollicitations des États-Unis, le pays de son père. Le joueur est en pleine explosion cette saison à l’Eintracht, et la sélection allemande a peut-être trouvé le gendre idéal qui lui fait défaut depuis un paquet d’années au poste de latéral gauche. Avec en prime, un brun de folie.

Jonathan David

États-Unis, Haïti, Canada. Ce n’est pas la poule du Salvador à la Gold Cup mais plutôt l’enfance de Jonathan David. Né à Brooklyn, l’attaquant de la Juventus, passe les six premières années de sa vie sur l’île des Grenadiers, avant de débarquer à Ottawa. En délicatesse à la Vieille Dame depuis son départ de Lille, le meilleur buteur de la sélection canadienne a un objectif clair : apporter les premiers points du Canada dans son histoire à la Coupe du monde. Qu’est-ce qui est jaune et qui attend, vous dites ?

Lionel Messi

Eh oui, Léo sera comme chez lui. La Pulga martyrise les défenses de MLS et on lui dresse le tapis rouge dans tous les stades du pays. Voire à la Maison-Blanche. « Et si vous ne voulez pas vous lever même à onze heures du soir et crier : “Meeessi, Meeessi”, sortez le pyjama et allez vous coucher. »

Esmir Bajraktarević

Il y a 16 ans dans le Wisconsin, un jeune bambin haut comme trois pommes est aperçu en train de célébrer avec un maillot d’Edin Džeko sur le dos. Aujourd’hui, le gamin a grandi et lui envoie des galettes en sélection nationale. Né aux États-Unis, où ses parents ont trouvé refuge après les atrocités de Srebrenica, Esmir Bajraktarević est entré dans l’histoire de la Bosnie en transformant le tir au but décisif lors du barrage contre l’Italie. Ailier virevoltant capable de quelques éclairs de génić, le joueur du PSV Eindhoven a joué dans les sélections de jeunes américaines, et a même connu une cape avec l’équipe première.

Esmir Bajraktarević is living the dream ❤️🇧🇦#WCQ pic.twitter.com/r32mR600UK — UEFA EURO (@UEFAEURO) April 1, 2026

Tyler Bindon

Le foot de mère en fils. Né chez les Kiwis, Tyler Bindon déménage en Californie à l’âge de 12 ans pour sa mère Jenny, nommée entraîneuse de l’équipe féminine de l’université d’UCLA. Passé par le centre de formation du Los Angeles FC durant cinq ans, le défenseur de Sheffield United honore une sélection avec les U19 des États-Unis. Le natif d’Auckland choisit finalement de suivre les pas de maman et ses 77 sélections en tant que gardienne de la Nouvelle-Zélande. It’s gonna be All-Whites.

Derrick Etienne Jr

(Encore) une histoire de famille. Derrick Étienne Jr a passé toute sa vie aux States, mais c’est bien pour Haïti que son cœur a penché. Comme son père, Derrick Etienne, international pour les Grenadiers, cet ailier gauche très énergique a choisi de représenter ses origines. Déjà capé à 48 reprises (8 buts) à 29 ans, l’Inspecteur tentera de résoudre ses affaires les unes après les autres pendant le Mondial. Et sans vous obliger à piquer du nez.

Ja’Kobe Tharp

Plus rapide que le Kyks. Le jeune Américain Ja’Kobe Tharp a battu le record du monde du 110 mètres haies dans la nuit de mercredi à jeudi, en effaçant les 12’’80 d’Aries Merritt qui tenaient depuis 2012. La saison estivale ne fait que commencer, alors plus que « le suivre », tentons déjà de « le suivre du regard ».

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75 ✅ NCAA RECORD ✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

John Textor

Car on n’est jamais à l’abri de voir sortir une nouvelle dinguerie sur le cow-boy le plus détesté de France. Yee-ha !

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