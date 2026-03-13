Chelsea prolonge son capitaine

Ne jamais quitter son premier amour. Reece James prolonge son aventure avec Chelsea. Au club depuis sa tendre enfance, le capitaine vient d’allonger son contrat jusqu’en 2032. « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici », annonce-t-il plein d’émotion sur ses réseaux sociaux.

Staying where he belongs. 🏡 https://t.co/O0xtZ0uqYm — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2026

Un film romantique

La belle relation entre le joueur et son club débute dès le centre de formation. Après un détour au Wigan Athletic pour une saison, le jeune crack fait ses premiers pas avec l’équipe première en 2019. Depuis, le milieu/latéral, comme bon vous semble, s’est imposé tel un cadre majeur dans le vestiaire des Blues.

Avec cinq titres majeurs, son armoire à trophées va bientôt déborder : une Ligue des champions, une Ligue Conférence ainsi qu’une Coupe du monde des clubs. Titulaire indiscutable avec les Three Lions, le numéro 24 de Chelsea réussira-t-il à rompre la malédiction de sa sélection ?

En attendant, focus sur le come-back.

Pedro Neto écope d’une lourde sanction