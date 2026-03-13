S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Chelsea prolonge son capitaine

AR
1 Réaction
Chelsea prolonge son capitaine

Ne jamais quitter son premier amour. Reece James prolonge son aventure avec Chelsea. Au club depuis sa tendre enfance, le capitaine vient d’allonger son contrat jusqu’en 2032. « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici », annonce-t-il plein d’émotion sur ses réseaux sociaux.

Un film romantique

La belle relation entre le joueur et son club débute dès le centre de formation. Après un détour au Wigan Athletic pour une saison, le jeune crack fait ses premiers pas avec l’équipe première en 2019. Depuis, le milieu/latéral, comme bon vous semble, s’est imposé tel un cadre majeur dans le vestiaire des Blues.

Avec cinq titres majeurs, son armoire à trophées va bientôt déborder : une Ligue des champions, une Ligue Conférence ainsi qu’une Coupe du monde des clubs. Titulaire indiscutable avec les Three Lions, le numéro 24 de Chelsea réussira-t-il à rompre la malédiction de sa sélection ?

En attendant, focus sur le come-back.

Pedro Neto écope d’une lourde sanction

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.