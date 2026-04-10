Le mea culpa d'Enzo Fernández

Une histoire vreeeumannnt… Sanctionné par Chelsea pour avoir fait l’énorme bêtise de dire qu’il se verrait bien vivre à Madrid, ce qui est visiblement un crime de lèse-majesté, Enzo Fernández a présenté ses excuses. Selon son agent, Javier Pastore, l’international argentin s’est réconcilié avec le club et Liam Rosenior, son entraîneur, qui avait affirmé qu’« une ligne rouge avait été franchie ».

« On a fait la paix »

Interrogé par Topmercato, l’ancien joueur du PSG a assuré que tout était réglé : « On est sur la même longueur d’onde avec Chelsea. On a fait la paix hier et avant-hier, entre Chelsea et le joueur. Il n’y a jamais vraiment eu de problèmes. Nous avons mis les choses au clair. » Le vice-capitaine des Blues, suspendu pour deux rencontres, aurait même assumé avoir fait une erreur : « Il a naturellement demandé pardon au club, à ses partenaires, à l’entraîneur, au directeur sportif, à tout le monde. On est tous sur la même longueur d’onde. Il fallait simplement régler le malentendu ».

Ouf, la bombe est désamorcée.

Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues