Álvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Une victoire 3-0 et on en oublierait presque Mbappé. Álvaro Arbeloa a pourtant rappelé en conférence de presse qu’il y avait bien un absent de taille ce mercredi soir : Kylian Mbappé. Toujours sur les rotules à cause d’un genou à rafistoler, le capitaine des Bleus devrait aussi être forfait pour la réception d’Elche en Liga.

En revanche, il reste un brin d’espoir pour la Ligue des champions : « Je veux qu’il puisse aller à Manchester, nous allons voir comment il se sent. Dimanche, nous prendrons une décision. Il va de mieux en mieux chaque jour, son évolution est celle que nous attendions. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le vois très bien. Il ne sera pas là demain, mais j’ai confiance pour qu’il voyage à Manchester. J’espère qu’il pourra être là, ensuite nous verrons avec la France. »

Le bout du tunnel, c’est pour bientôt ?

Si le meilleur buteur de l’histoire du PSG anime les gossips, l’essentiel est ailleurs : le voilà qui s’entraîne de nouveau. Et ça, c’est une bonne nouvelle en vue de la Coupe du monde. En revanche, l’incertitude plane toujours à propos de sa présence lors du prochain rassemblement des Bleus.

Une petite tournée printanière aux États-Unis est prévue pour remettre en selle la bande de Didier Deschamps face au Brésil dans le Massachusetts le 26 mars et face à la Colombie dans le Maryland trois jours plus tard. Des rencontres prévues pour retrouver des automatismes et se faire la main (ou plutôt le pied) sur le territoire étasunien. Sera-t-il de la partie ? La liste des convoqués sera dévoilée le jeudi 19 mars prochain à 14 heures.

Le Real Madrid l’a bien montré : un être manque, et tout n’est peut-être pas si dépeuplé. Et toc, Lamartine.

