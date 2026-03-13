Les bonnes opérations de la France et du Portugal au classement UEFA

Two points for Fraaaance ! À l’issue de cette semaine de huitièmes de finale allers en Coupes d’Europe, les clubs français peuvent sourire. Tandis que le PSG et Strasbourg ont emporté leur première manche, respectivement contre Chelsea et Rijeka, l’OL est parvenu à arracher le nul à Vigo. Seul couac de la semaine, la défaite de Lille à domicile contre Aston Villa en C3.

Voyons le verre à moitié rempli, ce bilan plutôt positif permet à la France de récupérer la sixième place au coefficient UEFA cette saison au détriment de la Pologne, dont les deux représentants se sont inclinés en C4 ce jeudi soir. De quoi espérer rattraper le Portugal, cinquième cette saison : tandis que le Sporting Portugal et Braga ont tous deux perdu leur huitième aller, seul Porto sauve la mise cette semaine grâce à sa victoire à Stuttgart en C3.

Le Portugal met les Pays-Bas dans le rétro

Reste qu’en prenant un peu de recul, les clubs lusitaniens peuvent faire les fiers, puisqu’ils ont assuré leur sixième place au classement UEFA global (69,666 points sur cinq saisons) : si les Pays-Bas suivaient la France au classement la saison dernière, ils ne comptent plus qu’un seul représentant, l’AZ Alkmaar, en Ligue Conférence. Avec 67,345 points, ce ne sera pas suffisant pour combler l’écart qui les sépare des Portugais, même en cas de victoire finale de l’AZ en C4.

Le Portugal comptera donc six représentants en Coupes d’Europe en 2027-2028, dont trois en C1 (deux qualifiés directement et via les tours préliminaires). La France reste quant à elle bien accrochée à sa cinquième place (80,855 points), à bonne distance de l’Allemagne (89,259).

Et pendant ce temps-là, onze types de Bodø/Glimt portent l’indice de la Norvège à eux tout seuls.

