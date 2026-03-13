OM : quels joueurs sont sur la sellette dans ces dernières journées de Ligue 1 ?

Après avoir fait une croix sur les coupes et dû composer avec les diverses crises, l’Olympique de Marseille a deux ambitions pour terminer cette saison : finir sur le podium et savoir quels joueurs conserver cet été pour relancer un cycle.

Si l’OM recrute à tour de bras depuis deux saisons, difficile de dire quel joueur donne vraiment satisfaction. Et pour cause, entre les prêts, les départs prématurés et les rendements insuffisants, jamais l’effectif olympien n’aura trouvé de réelle stabilité. Alors en cette fin de saison sans réel enjeu – si ce n’est la troisième place directement qualificative en Ligue des champions – tour de table des quelques joueurs pouvant encore tirer leur épingle du jeu avant le remue-ménage estival prévu.

→ Hamed Junior Traoré

Ce vendredi, Hamed Junior Traoré retrouvera une brève connaissance : l’AJ Auxerre. La saison dernière, l’Ivoirien y avait en effet été prêté par Bournemouth, pour un bilan honorable (26 matchs, 10 buts). Aujourd’hui à l’OM, toujours en prêt, le milieu offensif a un petit objectif perso : faire sauter l’option d’achat placée par les Cherries. Pour HJT, les neuf matchs restants avant la fin de saison font ainsi office de compte à rebours, lui qui s’est toujours montré intéressant sous le maillot marseillais après avoir été pourri par les blessures. Car oui, Traoré ne dispose que de neuf matchs pour convaincre, n’ayant pu le faire que par intermittence jusqu’ici, en raison d’une cuisse capricieuse.

→ Gerónimo Rulli

Quand la certitude se transforme en interrogation, c’est mauvais. Indiscutable depuis son arrivée, Gerónimo Rulli a, cette saison, laissé poindre des largesses folles entre les poteaux. De quoi remettre en cause ce statut et un temps laisser penser que Jeffrey de Lange chiperait sa place. Mais le Néerlandais en a pris cinq à Paris, et Rulli a retrouvé sa place sous le mandat de Habib Beye. Pour combien de temps désormais ? Seuls lui et ses gants le savent, d’autant que de cette fin de saison marseillaise découlera sa présence dans les 26 Argentins du Mondial. La quête de stabilité dans les buts est lancée.

→ Nayef Aguerd

Nayef Aguerd est-il un bon défenseur ? Oui. Nayef Aguerd a-t-il réalisé une bonne saison ? Mouais. D’un match à l’autre, le Marocain débarqué de West Ham en toute fin de mercato estival pour 25 millions d’euros a laissé planer le doute sur son niveau. Tantôt rassurant, tantôt bien en dessous – à l’image de ses compères de charnière Balerdi et Medina – Aguerd est donc à la croisée des chemins. Entre la possibilité de justifier la somme mise sur lui pour s’installer durablement en cadre défensif, ou ne devenir qu’un pari de plus tenté par la défunte administration Longoria-Benatia. Le tout, conditionné par un physique fragile : touché par une pubalgie persistante, Nayef Aguerd a choisi de se faire opérer. Reste à savoir combien de temps la convalescence durera.

→ Amine Gouiri

Amine Gouiri est aussi décevant qu’enchanteur. Capable de coups de génie en entrée de surface, comme de disparaître pendant une série de matchs, l’attaquant vit avec ce résumé technique depuis son début de carrière. À Nice, Rennes et maintenant Marseille, Gouiri a toujours donné – et donne toujours – l’impression de se cogner à un plafond de verre. Tant au niveau des performances que des blessures. Absent durant une bonne partie de l’hiver, l’Algérien a donc l’occasion de filer droit au printemps, pour enfin s’installer en attaquant number one de l’OM, n’en déplaise à l’inusable Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le cas contraire, il sera certainement transféré à Lille ou Monaco, où il fera quatre bons mois, avant là aussi de s’éteindre. Le cycle de sa vie.

🚨Habib Beye : La concurrence entre Pierre Emerick Aubameyang et Amine Gouiri ? C’est une concurrence saine. Aubameyang a beaucoup joué ces derniers temps. Gouiri était diminué physiquement par sa blessure. pic.twitter.com/E0i5X8IyRl — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 12, 2026

→ Geoffrey Kondogbia

Le 12 septembre dernier, Geoffrey Kondogbia était capitaine contre Lorient. Six mois plus tard, pas grand-chose. Cadre du milieu grâce à son expérience du terrain et ses 33 ans, le récupérateur a en effet subi un déclassement curieux, que même ses pépins physiques n’expliquent pas vraiment. Revenu en grâce avec Habib Beye, qui l’a titularisé lors des trois derniers matchs, le Centrafricain peut donc prétendre à finir son séjour marseillais au soleil, sur la pelouse, ou à l’ombre, assis sur un siège baquet. Avant de plier bagage ?

Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »