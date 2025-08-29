Hamed Junior Traoré pose ses valises à l’OM

Un renfort, un de plus.

Hamed Junior Traoré est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. L’OM a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’ailier ivoirien de 25 ans, en provenance de Bournemouth, après que son transfert avait été largement évoqué ces derniers jours.

La saison dernière, prêté à Auxerre, Traoré s’était distingué en Ligue 1 avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 rencontres, montrant toute l’étendue de son talent. International ivoirien à dix reprises (2 buts), il pourrait faire ses débuts sous le maillot phocéen dès ce dimanche contre Lyon.

𝐇𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐨𝐫𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐚𝐢𝐧 🌊🔵⚪️ L’international 🇨🇮 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Bournemouth ! 🔥 pic.twitter.com/faWG2oMgIl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 29, 2025

Couteau suisse dans la tactique De Zerbi

Roberto De Zerbi, lui, a joué la carte de la prudence en conférence de presse : « On va voir combien de minutes il a dans les jambes. » Mais l’entraîneur italien n’a pas caché son enthousiasme pour la recrue : « Cet été, on a tout de suite pensé à Traoré. C’est un très bon joueur, il a déjà joué en France, je l’ai déjà entraîné, il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque. » Avec lui, l’OM récupère un profil capable de dynamiter les défenses et (espérons) faire oublier les bastons dans le vestiaire.

S’inspirer de Jonathan Rowe lors du dernier OL-OM, ça peut être un bon début.

Olivier Létang n’a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova