OM : chaud, chaud, chaud, mercato

Alors qu’Adrien Rabiot est toujours olympien, plusieurs coups de chaud sont à prévoir lors de la fin du mercato de l’OM, notamment en défense. La conclusion d’un mercato en deux mouvements.

Profils recherchés ? Bagarreur. Dans l’intimité d’un vestiaire comme dans un stade de 60 000 personnes, notre futur employé devra apprécier se fritter contre Séville, Aston Villa ou Rennes. Il peut évoluer à n’importe quel poste du terrain. Clôture des candidatures : le 1er septembre 2025, à 20 heures. « Il y a encore des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six », prévenait Roberto De Zerbi vendredi dernier. Avant d’accueillir le Paris FC, l’Italien avait arrêté son énumération à une moitié d’équipe. Il n’avait même pas pris le soin de préciser ses quêtes, mais après avoir vu l’état de son animation défensive, il peut s’agiter. L’OM recherche des renforts et, alors que les discussions autour d’Adrien Rabiot se poursuivent, son mercato n’est pas terminé.

Pression transferts

Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient pourtant rapidement bouclé pas mal de dossiers il y a deux mois. Facundo Medina et CJ Egan-Riley arrivaient en défense, des profils De Zerbi compatibles. Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão et Timothy Weah débarquaient en attaque, signes d’ajustements nécessaires. Mais l’été était (trop) calme, et les matchs à Rennes et contre le Paris FC l’ont montré : De Zerbi a des manques et, fin août, des inconnues demeurent. Marseille recherche un profil au milieu, un latéral gauche, et un défenseur.

Concernant le premier poste, les Olympiens avaient tenté Marc Casadó en juillet, mais un autre Espagnol pourrait débarquer : Dani Ceballos. Un joli nom pour un joueur qui n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Le joueur de 29 ans pourrait arriver à Marseille, peu importe l’issue du dossier Rabiot. Même s’il a beaucoup été blessé, l’Espagnol a la capacité de jouer un peu partout au milieu, est assez technique, et peut, pour ces deux raisons, plaire à De Zerbi.

37 - Buts à domicile dans le Top 5 européen en 2025 : 🥇 Marseille & Bayern Munich - 37 🥉 FC Barcelone - 32 Show. #OMPFC pic.twitter.com/EblKAxieew — OptaJean (@OptaJean) August 23, 2025

Marseille est également à la recherche d’un profil en attaque, pour pallier le départ de Jonathan Rowe. Alors que l’inconnue Igor Paixão demeure, Hamed Junior Traoré et Edon Zhegrova seraient sur les tablettes. En parallèle, comme pas mal d’équipes de Ligue 1 (Lens, Lyon, Lille…), Marseille doit dégraisser. Amine Harit, Derek Cornelius (il est encore là), Azzedine Ounahi, Neal Maupay et Faris Moumbagna devraient faire leurs valises.

Une défense en question

La plus grande inconnue de l’OM réside dans sa défense. La saison dernière en Ligue 1, Marseille a encaissé autant de buts que Reims, 16e. La Ligue des champions débarque, et sans Medina contre le Paris FC, chaque ballon défensif a fait peur au Vélodrome, d’une tête de Willem Geubbels à un dribble d’Ilan Kebbal. Marseille a encore du mal à fermer l’axe, et devrait jeter son dévolu sur Joel Ordóñez, solide défenseur de Bruges.

Au poste de latéral gauche, après avoir tenté Konstantinos Tsimikas, Marseille a jeté son dévolu sur l’ancien Lyonnais Emerson Palmieri. Le Brésilien a un triple avantage : être libre, pouvoir combler le départ de Quentin Merlin et concurrencer Ulisses Garcia. Il reste une semaine.

Un ancien Lyonnais prend le chemin de Marseille