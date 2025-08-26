S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

OM : chaud, chaud, chaud, mercato

Par Ulysse Llamas
3 minutes

Alors qu’Adrien Rabiot est toujours olympien, plusieurs coups de chaud sont à prévoir lors de la fin du mercato de l’OM, notamment en défense. La conclusion d’un mercato en deux mouvements.

OM : chaud, chaud, chaud, mercato

Profils recherchés ? Bagarreur. Dans l’intimité d’un vestiaire comme dans un stade de 60 000 personnes, notre futur employé devra apprécier se fritter contre Séville, Aston Villa ou Rennes. Il peut évoluer à n’importe quel poste du terrain. Clôture des candidatures : le 1er septembre 2025, à 20 heures. « Il y a encore des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six », prévenait Roberto De Zerbi vendredi dernier. Avant d’accueillir le Paris FC, l’Italien avait arrêté son énumération à une moitié d’équipe. Il n’avait même pas pris le soin de préciser ses quêtes, mais après avoir vu l’état de son animation défensive, il peut s’agiter. L’OM recherche des renforts et, alors que les discussions autour d’Adrien Rabiot se poursuivent, son mercato n’est pas terminé.

Pression transferts

Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient pourtant rapidement bouclé pas mal de dossiers il y a deux mois. Facundo Medina et CJ Egan-Riley arrivaient en défense, des profils De Zerbi compatibles. Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão et Timothy Weah débarquaient en attaque, signes d’ajustements nécessaires. Mais l’été était (trop) calme, et les matchs à Rennes et contre le Paris FC l’ont montré : De Zerbi a des manques et, fin août, des inconnues demeurent. Marseille recherche un profil au milieu, un latéral gauche, et un défenseur.

Concernant le premier poste, les Olympiens avaient tenté Marc Casadó en juillet, mais un autre Espagnol pourrait débarquer : Dani Ceballos. Un joli nom pour un joueur qui n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Le joueur de 29 ans pourrait arriver à Marseille, peu importe l’issue du dossier Rabiot. Même s’il a beaucoup été blessé, l’Espagnol a la capacité de jouer un peu partout au milieu, est assez technique, et peut, pour ces deux raisons, plaire à De Zerbi.

Marseille est également à la recherche d’un profil en attaque, pour pallier le départ de Jonathan Rowe. Alors que l’inconnue Igor Paixão demeure, Hamed Junior Traoré et Edon Zhegrova seraient sur les tablettes. En parallèle, comme pas mal d’équipes de Ligue 1 (Lens, Lyon, Lille…), Marseille doit dégraisser. Amine Harit, Derek Cornelius (il est encore là), Azzedine Ounahi, Neal Maupay et Faris Moumbagna devraient faire leurs valises.

Une défense en question

La plus grande inconnue de l’OM réside dans sa défense. La saison dernière en Ligue 1, Marseille a encaissé autant de buts que Reims, 16e. La Ligue des champions débarque, et sans Medina contre le Paris FC, chaque ballon défensif a fait peur au Vélodrome, d’une tête de Willem Geubbels à un dribble d’Ilan Kebbal. Marseille a encore du mal à fermer l’axe, et devrait jeter son dévolu sur Joel Ordóñez, solide défenseur de Bruges.

Au poste de latéral gauche, après avoir tenté Konstantinos Tsimikas, Marseille a jeté son dévolu sur l’ancien Lyonnais Emerson Palmieri. Le Brésilien a un triple avantage : être libre, pouvoir combler le départ de Quentin Merlin et concurrencer Ulisses Garcia. Il reste une semaine.

Un ancien Lyonnais prend le chemin de Marseille

Par Ulysse Llamas

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine