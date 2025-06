Marseille : le calme olympien, enfin

Un mois de mars record en terme de précipitations, un mois de mai cataclysmique : ça fait bien quinze ans que la météo n’avait pas été aussi pourrie dans les Bouches-du-Rhône. Mais ça pourrait ne pas être la seule anomalie de l’année 2025 : le temps devrait être calme dans le ciel de l’OM cet été. Traditionnellement enclin à l’instabilité et au renouvellement d’effectif complet, le club phocéen semble baigner dans une mer d’huile lors de cette intersaison. Alors qu’aucun entraîneur depuis l’ère Sampaoli n’avait tenu plus d’une saison à l’OM, la donne serait différente avec Roberto De Zerbi, qui malgré les diverses sirènes du championnat italien, devrait bien rester sur le banc olympien la saison prochaine.

On a réussi à différents moments de l’année à proposer du bon football, marquer beaucoup de buts, créer du spectacle, et je crois qu’il faut chercher de la continuité, c’est notre objectif numéro 1. Pablo Longoria

À l’occasion de sa conférence annuelle de fin de saison, Pablo Longoria avait été très clair sur les ambitions marseillaises, avec comme principal mot d’ordre : la stabilité sur une durée de trois ans. Un terme qui a cruellement manqué aux Marseillais ces dernières saisons. « On ne va pas se lancer dans une télénovela chaque semaine. Je crois qu’il faut faire faire tomber l’adrénaline dans un premier temps, avant de se poser pour parler de l’avenir du club. Quand on finit deuxième et qu’on s’inscrit dans un cycle de construction graduelle de l’effectif, c’est normal de garder la base des joueurs les plus importants de l’effectif et la qualification en Ligue des champions va nous le permettre, a assuré le dirigeant espagnol.On a réussi à différents moments cette année à proposer du bon football, marquer beaucoup de buts, créer du spectacle, et je crois qu’il faut chercher de la continuité, c’est notre objectif numéro 1. Notre objectif numéro 2, c’est de chercher quelques points d’amélioration parce qu’on va partir sur une saison avec beaucoup plus de matchs. Donc on doit avoir une plus grande capacité d’effectif. Je ne vais pas donner le nombre total d’opérations qu’on va faire, mais on va augmenter la compétitivité entre les joueurs dans différentes positions. » Histoire de tenir la comparaison sur trois tableaux : Europe, championnat et coupe.

Les cadres sont posés

Une stratégie qui s’avère déjà payante puisque, sauf retournement de situation – auquel il faut toujours s’attendre du côté de la capitale provençale – Rabiot courtisé notamment par l’AC Milan devrait rester du côté de la cité phocéenne la saison prochaine, tout comme Mason Greenwood et Gerónimo Rulli. Une aubaine tant l’international français fait l’unanimité au sein du board olympien : qu’il s’agisse du président qui a précisé n’avoir « jamais travaillé avec quelqu’un comme lui dans toute (s)a carrière. Au niveau humain et professionnel, sans parler de son niveau. Il est exemplaire », ou de Roberto De Zerbi qui n’avait pas hésité à faire l’éloge de son milieu de terrain avant le match face à Monaco en avril dernier : « Il répond de la meilleure façon à mes attentes. J’ai vu que cette saison, il a la moyenne de buts la plus élevée de sa carrière par rapport aux matches joués. Il est universel, il attaque, défend, il a une personnalité sur et en dehors du terrain. C’est une chance de l’avoir avec nous. »

Qualifié pour la phase régulière de C1, l’OM doit toutefois modeler son effectif sans le déstabiliser. Pour l’instant, Marseille doit déplorer (ou célébrer) le départ de Luis Henrique à l’Inter pour plus de 20 briques mais pourra compter sur l’arrivée d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille, qui viendra renforcer le milieu de terrain pour les trois prochaines saisons. Les Phocéens sont également en passe d’attirer dans leurs filets le défenseur de Burnley en fin de contrat, CJ Egan-Riley, dont le club a annoncé son départ mercredi afin de « saisir une opportunité en France » et avec qui un accord serait proche d’être trouvé selon La Provence. La défense centrale avait notamment été l’un des grands chantiers olympiens lors du mercato hivernal mais sans donner pleine satisfaction avec le recrutement de Luiz Felipe Ramos qui est arrivé hors de forme. Pablo Longoria l’a annoncé il faudra réussir un mercato intelligent du côté de l’OM : « On a de l’ambition, on veut améliorer l’effectif, mais on veut le faire avec la tête. Des transferts à 40 millions ? Non. Ce qu’on veut faire, c’est trouver les meilleures opportunités du marché ». Du calme, de la sérénité, des ambitions raisonnables mais affirmés ? Profitons de ce moment, une étincelle est si vite arrivée, notamment quand on parle de l’OM.

Angel Gomes arrive à l’OM