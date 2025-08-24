Officiel : Jonathan Rowe rejoint Bologne

On the rowed again.

C’était annoncé, c’est désormais acté : Jonathan Rowe est un joueur de Bologne. L’ailier gauche, sur le départ à l’Olympique de Marseille bien avant sa bagarre avec Adrien Rabiot, a signé un contrat de quatre ans avec le club italien, pour un transfert estimé à 19,5 millions d’euros.

Un joker à l’OM

International espoir de l’Angleterre avec qui il a remporté l’Euro cet été, Rowe (22 ans) est arrivé à l’OM en juillet 2024 en provenance de Norwich et aura disputé 30 matchs pour trois buts inscrits, dont celui de la victoire contre Lyon la saison dernière, dans les ultimes instants. Marseille toucherait 10% d’une potentielle future vente, précise La Provence.

Pendant ce temps, Rabiot, lui, semble parti pour rester.

Jonathan Rowe aurait déjà trouvé un nouveau point de chute en Italie