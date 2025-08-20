S’abonner au mag

Jonathan Rowe aurait déjà trouvé un nouveau point de chute en Italie

Le Rowe tourne.

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille aux côtés d’Adrien Rabiot ce mardi (il l’était en fait déjà bien avant), Jonathan Rowe aurait trouvé son club pour la saison prochaine. Si plusieurs clubs italiens, dont l’AS Roma, auraient exprimé un intérêt envers l’Anglais, il aurait finalement trouvé un accord avec Bologne, selon les informations de Foot Mercato et de la Gazzetta dello Sport.

L’OM attend 20 millions d’euros

Le club italien doit encore se mettre d’accord avec l’OM quant au montant du transfert, alors que les dirigeants marseillais réclament au moins 20 millions d’euros pour lâcher leur attaquant.

L’altercation qui a éclaté dans le vestiaire marseillais à la suite de la défaite face à Rennes (1-0) en première journée de championnat précipite un peu plus le départ de l’Anglais arrivé l’été dernier. Tout comme Rabiot, poussé vers la sortie et qui serait également pisé par plusieurs clubs de Serie A, dont l’AC Milan.

Un bon resto italien entre les deux pour tout remettre à plat.

La Fédé israélienne répond à l’initiative caritative norvégienne envers Gaza

