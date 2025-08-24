Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant

Après une semaine de tempête dans la maison olympienne, le calme a fini par revenir sur ce samedi. Les températures avoisinant les 30 degrés et le ciel bleu ont aidé, la victoire de l’OM sur le Paris FC (5-2), aussi. Dans une partie qui aurait pourtant pu tourner au vinaigre avec les deux buts parisiens en début de seconde période, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) a montré ce qu’était le propre des grands joueurs : être décisif au moment opportun.

« Grantatakan » par excellence

Sur le papier, le retour d’Aubameyang à Marseille cet été avait tout de la fausse bonne idée. Après un an à évoluer en Arabie saoudite à Al-Qadisiya – où il a tout de même inscrit 23 buts toutes compétitions confondues – le risque de revenir et de gâcher son premier passage à l’OM était grand. L’imparable buteur l’avait pourtant promis lors de sa présentation : « Je suis revenu, et on va faire du bon boulot » avant d’assurer qu’il n’avait rien perdu de sa superbe dans le Golfe : « J‘ai progressé techniquement, en jouant à deux attaquants, en décrochant. C’est un bagage en plus dans ma palette. Ce que j’ai perdu ? Je ne sais pas. La vitesse est toujours là. Les buts aussi, d’ailleurs ». Déjà décisif en préparation, notamment face à Aston Villa (3-1), Aubam a ainsi rappelé dès qu’il fallait de nouveau compter sur lui,. dès ce deuxième match de Ligue 1 contre Paris. C’est d’abord lui qui a provoqué le penalty transformé par Mason Greenwood, avant de signer un doublé et de faire rugir le Vélodrome sur chacune de ses célébrations toujours aussi iconiques. Un deuxième but synonyme de break et puis un troisième qui a permis aux Olympiens de se remettre dans le sens de la marche après avoir vu le Paris FC revenir à leur hauteur en début de seconde période. Au micro de BeIN Sports après la rencontre, le numéro 97 n’a donc pas boudé son plaisir : « Ça fait plaisir, je suis super content de cette victoire, c’était important après cette semaine de folie marseillaise ». Roberto De Zerbi a d’ailleurs estimé que ses troupes avaient livré un match d’« orgueil et caractère », une définition qui colle idéalement à la partition jouée par Aubameyang.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds 😁 La joie de Pierre-Emerick Aubameyang qui débriefe ce #OMPFC à notre micro après son doublé pour retour au Vélodrome !#beINLigue1 pic.twitter.com/Jublin5bzJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 23, 2025

Avec une semaine marquée par les évictions d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, conséquences directes de la bagarre qui a eu lieu entre les deux joueurs après la défaite face à Rennes (1-0), une cascade de blessés avec les forfaits de Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit, De Zerbi a du façonner dans l’urgence un nouveau schéma tactique. Laissé sur le banc en Bretagne, Pierre-Emericj Aubameyang a donc débuté pour la première fois de la saison à la pointe de l’attaque phocéenne, avec Amine Gouiri en soutien. Un choix d’expérience. Surtout, PEA s’est fait le relais nécessaire de son staff, sur le terrain. À Marseille, la fracture entre direction et joueurs paraissait doucement se creuser ces derniers jours, et la fiabilité d’un joueur comme Aubameyang permet à tout le monde de se rassurer. Supporters compris. Sifflés durant une bonne partie du match, les joueurs de l’OM peuvent en effet remercier l’attaquant de leur avoir sauvé les miches, en retournant le public en leur faveur. Un leader sur et en dehors du terrain, apprécié de ses coéquipiers et doté d’un sérieux mental. La prestation du buteur a même été saluée par ses adversaires, à l’instar de Maxime Lopez présent en zone mixte à l’issue de la rencontre : « On a vu ce qu’était le très haut niveau avec des joueurs comme Greenwood, Aubameyang, Gouiri, Højbjerg au milieu c’est quelque chose, donc ça a montré à certains ce qu’était le très haut niveau, les erreurs se paient cash ». Remplacé en fin de rencontre par Robinio Vaz, auteur du cinquième but marseillais, Aubameyang a prouvé que malgré son âge, il demeurait le sauveur olympien. Et après son titre de meilleur buteur de Ligue Europa lors de la campagne 2023-2024, pourquoi ne pas viser plus haut ? En Ligue 1, voire en Ligue des champions…

Roberto De Zerbi souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »