Amicaux : Aubameyang relance la machine et Lyon s'offre une équipe espagnole

  Amicaux
  Résumé

Derniers préparatifs avant d’entrer en scène.

Ce samedi, de nombreuses écuries de Ligue 1 bouclaient leur préparation avec un dernier amical. À Bourgoin-Jallieu, l’OL s’est offert Getafe (2-1) grâce à deux penaltys : le premier transformé par Georges Mikautadze (25e), le second réussi par Ainsley Maitland-Niles après l’expulsion de Djené Dakonam (64e). D’ailleurs, l’égalisation espagnole avait elle aussi eu lieu sur peno (40e).

Au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le chemin des filets sous les couleurs de l’OM, pour sa deuxième rencontre depuis son retour en Provence. Grâce à ses deux réalisations en trois minutes (76e et 79e), Marseille s’est offert l’Aston Villa d’un certain Boubacar Kamara, sifflé pour son retour à la maison (3-1). L’occasion aussi pour Evann Guessand d’étrenner son nouveau maillot.

Enfin, à la Beaujoire, en avant-goût de cette saison de Ligue 1, le Paris FC est venu l’emporter sur la pelouse d’un FC Nantes privé de Matthis Abline (2-3) grâce à Jean-Philippe Krasso, Alimami Gory et Ilan Kebbal, et ce malgré un bon Mostafa Mohamed côté nantais (un but, une passe décisive).

Rendez-vous dans une semaine pour le retour des choses sérieuses.

Marseille 3-1 Aston Villa

Buts : Greenwood (5e) & Aubameyang (76e, 79e) pour l’OM // McGinn (8e) pour Villa

Lyon 2-1 Getafe

Buts : Mikautadze (25e) & Maitland-Niles (64e) pour l’OL // Milla (39e) pour Getafe

Expulsion : Djené (62e) pour Getafe

Nantes 2-3 Paris FC

M. Mohamed (19e) & Leroux (43e) pour le FCN // Krasso (14e), Gory (49e) & Kebbal (53e) pour le PFC

JB

