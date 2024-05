Le meilleur joueur de Ligue Europa joue dans un club français

L’OM aura au moins quelque chose à fêter cette saison.

L’attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang vient de remporter le prix de Joueur de la saison de la Ligue Europa. Parmi tous les joueurs, il a été choisi par le panel des observateurs techniques de l’UEFA et succède au Sévillan Jesús Navas. Le choix de désigner Aubam’ est peu surprenant au vu de ses statistiques en Europe cette saison : il est le meilleur buteur de la compétition avec 10 buts en 13 matchs disputés. En y ajoutant ses 3 passes décisives, il a également terminé premier au classement combiné (buts et passes décisives). Sans oublier que l’international gabonais est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 34 buts, dépassant l’ancien monégasque Radamel Falcao.

⚽️ 10 goals in Marseille's run to the semi-finals 👏

Aubameyang is the 2023/24 #UEL Player of the Season 🏅

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2024