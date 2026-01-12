Kylian Mbappé fait ses adieux à Xabi Alonso

La haie d’honneur que le Barça n’aura pas. Xabi Alonso mis à la porte, voilà le Real Madrid orphelin d’un coach de renom sur son banc. Voilà surtout Kylian Mbapppé orphelin d’un technicien sous les ordres duquel il a déjà planté la bagatelle de 29 buts depuis le début de la saison. Si l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a jamais vraiment su comment accorder les partitions du Kyks, de Vinicius, de Rodrygo et de Jude Bellingham, il aura obtenu des adieux sur Instagram. Pas mal, non ?

Mbappé à propos du départ de Xabi Alonso sur Instagram. 📲 pic.twitter.com/mhrZGKK5IK — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) January 12, 2026

Dans un texte en anglais, le Madrilène a ainsi tenu à remercier le Basque pour son court passage, fait, notamment, de demandes de replis défensifs. « Ça a été court, mais c’était un plaisir de jouer et d’apprendre avec vous, a ainsi déclaré Mbappé. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me rappellerai de vous comme d’un entraîneur avec des idées de jeu claires et qui sait beaucoup de choses sur le football. Le meilleur pour la suite. » On ne saura cependant pas si ces idées convenaient véritablement à l’attaquant.

Arbeloa aura-t-il droit à un message de bienvenue ?

Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach