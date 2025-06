Enzo Maresca peste contre les interruptions de match

La foudre Maresca.

Le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre Chelsea et Benfica a vu l’arbitre interrompre la rencontre à 5 minutes du terme en raison d’un orage à moins de 16 kilomètres. Une interruption qui a duré finalement 2 heures et qui a totalement coupé les jambes des Blues qui se sont fait égaliser au retour des vestiaires avant de faire la différence en prolongations (4-1 ap). De quoi agacer le coach de Chelsea Enzo Maresca : « Notre match a été excellent durant 85 minutes, puis nous avons dû nous arrêter pendant deux heures. Quand nous avons repris, c’était un match complètement différent. Ce n’était plus le même match, car le rythme avait été coupé. Ça reste une compétition fantastique, c’est la Coupe du monde des clubs, tous les meilleurs clubs sont là. Mais six ou sept matchs interrompus? Ce n’est pas normal »

Car oui, cette rencontre est la sixième interrompue pour les mêmes raisons depuis le début de la compétition. De quoi rendre fou Enzo Maresca : « Six matchs ont déjà été interrompus. Je pense que c’est une blague, ce n’est pas du football. C’est complètement incroyable et c’est quelque chose de complètement nouveau que j’ai du mal à comprendre. Je comprends les raisons de sécurité. Mais si vous arrêtez sept ou huit matchs, cela signifie que ce n’était probablement pas le bon endroit pour organiser cette compétition ».

Vivement la Coupe du monde…

Chelsea écarte Benfica après un match de 4h30