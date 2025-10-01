S’abonner au mag
La soirée mouvementée d’Enzo Fernández

La soirée mouvementée d’Enzo Fernández

Sûrement pas les retrouvailles qu’il imaginait.

Si Chelsea a signé une courte mais précieuse victoire face à Benfica ce mardi (1-0), Enzo Fernández n’a pas passé un bon moment dans les travées de Stamford Bridge. Ancien joueur des Aigles, dont il n’aura porté la tunique qu’à 29 reprises, le milieu argentin a été conspué par les supporters du club portugais, qu’il retrouvait pour la première fois depuis son départ.

Un départ forcé toujours pas digéré

Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, le champion du monde 2022 a été sifflé, insulté et visé par des bouteilles et d’autres projectiles. L’entraîneur lisboète José Mourinho, qui faisait son retour à Chelsea, a même dû intervenir pour calmer ses supporters. Cette haine s’explique par l’attitude d’Enzo Fernández au moment de rejoindre les Blues en janvier 2023. Après seulement une demi-saison, ce dernier avait notamment forcé son départ du club portugais. Chelsea avait finalement levé sa clause libératoire de 121 millions d’euros dans le money time du mercato hivernal.

Rien n’est oublié.

