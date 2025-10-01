La soirée mouvementée d’Enzo Fernández

Sûrement pas les retrouvailles qu’il imaginait.

Si Chelsea a signé une courte mais précieuse victoire face à Benfica ce mardi (1-0), Enzo Fernández n’a pas passé un bon moment dans les travées de Stamford Bridge. Ancien joueur des Aigles, dont il n’aura porté la tunique qu’à 29 reprises, le milieu argentin a été conspué par les supporters du club portugais, qu’il retrouvait pour la première fois depuis son départ.

Jose Mourinho asked Benfica fans to stop throwing objects at former Benfica player Enzo Fernandez. pic.twitter.com/blaWJDTpHp — ESPN FC (@ESPNFC) September 30, 2025

Un départ forcé toujours pas digéré

Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, le champion du monde 2022 a été sifflé, insulté et visé par des bouteilles et d’autres projectiles. L’entraîneur lisboète José Mourinho, qui faisait son retour à Chelsea, a même dû intervenir pour calmer ses supporters. Cette haine s’explique par l’attitude d’Enzo Fernández au moment de rejoindre les Blues en janvier 2023. Après seulement une demi-saison, ce dernier avait notamment forcé son départ du club portugais. Chelsea avait finalement levé sa clause libératoire de 121 millions d’euros dans le money time du mercato hivernal.

Rien n’est oublié.

