N’Golo Kanté devient propriétaire d’un club

Nouvelle casquette.

N’Golo Kanté va ajouter une nouvelle corde à son arc en devenant propriétaire de club. Le nouveau joueur d’Al-Ittihad vient de racheter – à Flavio Bacca – le Royal Excelsior Virton, équipe récemment reléguée en troisième division belge et où a atterri il y a quelques mois Vincent Koziello, ancien milieu de terrain de l’OGC Nice et du Paris FC qui s’est un peu perdu en chemin.

« Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette, précise le communiqué. Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours. Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des jeunes. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg. » Bacca avait racheté le club en 2018. La passation de pouvoir se fera le 1er juillet prochain.

Le transfert en Arabie saoudite ouvre le champ des possibles, visiblement.

Le message de N'Golo Kanté pour la « belle famille » de Chelsea